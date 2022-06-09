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Прокуроры потребовали для Ар Келли, признанного виновным в сексуальной эксплуатации, минимум 25 лет 22:42
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Прокуроры потребовали для Ар Келли, признанного виновным в сексуальной эксплуатации, минимум 25 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 22:42

Прокуратура в США потребовала приговорить минимум к 25 годам тюрьмы R’n’B-певца Ар Келли, признанного виновным в сексуальной эксплуатации женщин и детей. Об этом пишет Guardian со ссылкой на служебную записку прокуроров.

В ней говорится, что Келли использовал свою «известность, деньги и популярность», чтобы систематически «охотиться на детей и молодых женщин для собственного сексуального удовлетворения». «Он продолжал свои преступления и избегал наказания за них почти 30 лет, а теперь должен быть привлечен к ответственности», — заявили в прокуратуре.

Адвокаты певца настаивали, что их подзащитный в соответствии с федеральными правилами вынесения приговора заслуживает максимум 17 лет лишения свободы.

Коллегия присяжных в Нью-Йорке признала американского R’n’B-певца Ар Келли виновным в сексуальной эксплуатации в сентябре 2021 года. Обвинителями на процессе выступили одиннадцать человек — девять женщин и двое мужчин, которые описали сексуальное насилие и унижение со стороны звезды.

Всего Ар Келли признали виновным по девяти пунктам обвинения: восьми о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и одному о рэкете, которое обычно выдвигают против организованной преступности.

Одна из женщин рассказала на суде, что Ар Келли держал ее в неволе, накачивал наркотиками и насиловал. После того как она публично обвинила в этом певца, ей пришлось скрываться от него из‑за угроз в свой адрес, говорит обвинительница.

Иногда жертв выбирали из фанаток Келли и соблазняли предложением помочь в их музыкальной карьере после случайных встреч с певцом. Но когда они присоединялись к окружению Келли, их заставляли выполнять строгие правила, которые команда артиста называла «правилами Роба».

Согласно материалам дела, Ар Келли не разрешал своим жертвам есть или пользоваться ванной без его разрешения, он контролировал, какую одежду они носят, заставлял называть его «папа». Адвокат, представляющая интересы потерпевших, говорила, что занимается юриспруденцией 47 лет и видела за это время множество сексуальных преступников, но «мистер Келли — худший».

Одно из обвинений на процессе касалось его незаконного брака с певицей Алией. Свидетели на процессе рассказали, что артистка поженилась с Ар Келли, когда ей было 15 лет. Хотя в свидетельстве о браке ложно указан ее возраст в 18. Келли продюсировал для Алии ее дебютный альбом «Age Ain’t Nothing But a Number». Она погибла в авиакатастрофе в 2001 году в возрасте 22 лет.

Приговор звезде R’n’B должен быть вынесен 29 июня.

Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) получил известность в 1990-х годах — в то время он был одним из самых успешных музыкантов в стиле R’nʼB. Наиболее известная композиция певца — «I Believe I Can Fly», написанная им для фильма «Космический Джем». За свое творчество он получил три «Грэмми».

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