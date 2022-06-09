Эмбер Херд не сможет выплатить Джонни Деппу 10 млн долларов

Американская актриса Эмбер Херд не сможет выплатить своему экс-супругу Джонни Деппу компенсацию по решению суда о клевете. Об этом сообщил Insider со ссылкой на адвокатов женщины.

По их словам, у Херд нет возможности выплатить Деппу 10,35 млн долларов — столько актриса должна перечислить бывшему мужу, согласно решению судьи округа Фэрфакс и законам штата Виргиния. Депп, впрочем, может отказаться от денег экс-супруги.

Так считает адвокат актера Бенджамин Чу. Он заявил, что Херд может избежать выплаты компенсации, если согласится не подавать апелляцию на решение суда, признавшего ее виновной в клевете. Депп, как отметил Чу, обсуждает со своими юристами возможность такого соглашения.

«Мы, очевидно, не можем разглашать детали общения между адвокатами и клиентом, но, как утверждал мистер Депп и как мы оба давали понять в наших финальных заявлениях, это разбирательство никогда не было связано с деньгами. Оно было нужно для восстановления репутации», — пояснил Чу.

Актеры могут подписать мировое соглашение вплоть до 24 июня — в этот день, если стороны не придут к обоюдному решению, судья издаст приказ, отражающий вердикт присяжных по делу Деппа и Херд.

Мирное соглашение, как отмечает издание, может предполагать полный отказ от компенсации или исключение из перечня претензий каких‑либо пунктов — это также сократит объем судебных выплат.

Джонни Депп выиграл дело против Эмбер Херд 1 июня. Актриса назвала решение присяжных «шагом назад ко времени, когда женщина, которая высказалась, могла быть публично осуждена и унижена». Актер же заявил, что ему «вернули обратно» его жизнь.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.

В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что экс-супруга необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.

После проигранного иска против The Sun Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд. Депп называл себя жертвой культуры отмены.