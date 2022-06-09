Анджелина Джоли пригласила на главные роли в своем предстоящем фильме Сальму Хайек и Демиана Бичира. Актриса сама напишет сценарий и спродюсирует картину, пишет Collider.

Какие конкретно роли сыграют Хайек и Бичир, неизвестно. Джоли собирается экранизировать роман «Без крови» («Without Blood») итальянского писателя Алессандро Барикко.

Детали фильма тоже никто не знает. Книга же рассказывает о женщине по имени Нина, которой предстоит встретиться с человеком, спасшим ее в детстве. Она вновь погружается в воспоминания о пережитом ужасе. Создатели фильма заявили, что «Без крови» попытается объяснить «универсальные истины о войне, травмах, воспоминаниях и исцелении».

Джоли благодарила Барикко за доверие к ней. Актриса собирается раскрыть тему «вопросов о том, что мы ищем после утраты или несправедливости». Съемки уже стартовали на юге Италии и в Риме.

В марте Джоли заключила соглашение с британской кинокомпанией Fremantle о совместном производстве игровых и документальных картин. «Без крови» станет их первым совместным проектом.