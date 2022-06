Billboard назвал главные ЛГБТК-гимны всех времен. Лидером рейтинга стал трек Леди Гаги

Американское издание Billboard, пишущее в основном о музыкальной индустрии, назвало топ-60 песен, которые можно было бы характеризовать как гимны ЛГБТК-сообщества. Лидером рейтинга стал трек Леди Гаги «Born This Way».

Вторую строчку в перечне заняла композиция Дайаны Росс «I’m Coming Out», написанная Нилом Роджерсом и Бернардом Эдвардсом под впечатлением от дрэг-шоу. Песня была выпущена еще в 1980 году.

За два года до этого Глория Гейнор опубликовала культовый трек «I Will Survive» — его издание разместило на третьей строчке рейтинга. Также в пятерку самых популярных ЛГБТК-гимнов попали «Vogue» Мадонны и «True Colors» Синди Лопер.

Помимо них, в список Billboard включили «Constant Craving» k.d.lang, «Let’s Have a Kiki» Scissor Sisters, «I’m Every Woman» Чаки Хан, «Dancing on My Own» Робин, «Don’t Leave Me This Way» Тельмы Хьюстон и «Montero» Lil Nas X.

В рейтинг вошли песни рок-группы Against Me!, герлз-бенда Muna, дрэг-квин RuPaul, Дасти Спрингфилда, Indigo Girls, Сильвестера, Le Tigre, Жанель Моне, Village People, Шер, Пинк, Карли Рэй Джепсен, Джорджа Майкла, Шерил Линн, Кристины Агилеры, Кайли Миноуг, Ареты Франклин, Хейли Кийоко, Кэти Перри, Queen, ABBA и Мики.

Кроме того, среди топ-60 лучших ЛГБТК-гимнов оказались песни из бродвейских мюзиклов «Hedwig and the Angry Inch», «Kinky Boots» и «Rent», трек «Let It Go» из мультфильма «Холодное сердце» и саундтрек классической киноленты «Волшебник страны Оз» — «Over the Rainbow» в исполнении Джуди Гарленд.