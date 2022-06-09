«Грэмми» добавила пять новых номинаций

Музыкальная премия «Грэмми» ввела пять новых номинаций. Об этом говорится на сайте Национальной академии искусств и науки звукозаписи.

В число новых категорий вошли — «Лучший саундтрек к играм», «Лучший автор песен», «Лучший альбом в жанре spoken word», «Лучшее выступление в жанре альтернатива» и «Лучшее выступление в жанре американа».

В 2023 году также будет вручаться специальная награда «Лучшая песня для социальных перемен».

«Мы очень рады чествовать эти разнообразные сообщества создателей музыки с помощью недавно учрежденных наград и поправок, а также продолжать развивать среду, которая вдохновляет на изменения, прогресс и сотрудничество», — сказал генеральный директор академии Харви Мейсон-младший.

В ночь с 3 на 4 апреля в Лас-Вегасе прошла 64-я церемония вручения наград американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми». По итогам церемонии больше всего наград забрал дуэт Бруно Марса и Андерсона Пака Silk Sonic — четыре. Тройку по числу статуэток замкнули Оливия Родриго и Foo Fighters, у которых по три победы.