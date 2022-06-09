В Госдуму внесли законопроект, запрещающий митинги у зданий органов публичной власти

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на проведение митингов, демонстраций, собраний и шествий у зданий органов публичной власти и соседних к ним территориях. Проект закона опубликовали на сайте Думы.

Он также предусматривает запрет на аналогичные мероприятия на вокзалах, в школах и культовых сооружениях. Кроме того, законопроект позволит властям регионов самостоятельно определять дополнительные места, где митинги будут под запретом.

Проведение такого рода массовых мероприятий в таких местах не разрешат, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».

Авторами инициативы в числе прочих выступили Андрей Климов, Василий Пискарев и Андрей Луговой. Законопроект, как отметили в пояснительной записке, «входит в пакет федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования статуса иностранного агента».