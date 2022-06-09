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В районе метро «Парк Победы» в Москве нашли предмет, похожий на гранату. На месте работают саперы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:11

В районе метро «Парк Победы» в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату, а также газовый баллончик и ракетницу. Первыми об этом сообщили «Рен ТВ» и Baza.

По данным телеграм-канала, устройство лежало в 50 метрах от станции метро. Территорию вокруг находки оцепили на время работы саперов и саперного робота.

«Известия» опубликовали фото предметов. Газета пишет, что это, вероятно, страйкбольная граната. Устройства лежали под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России.

© IZ.RU/Telegram
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