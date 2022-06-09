Zola Jesus опубликовала новую песню «Into the Wild»

Американская певица Zola Jesus (настоящее имя — Ника Роза Данилова) выпустила композицию «Into the Wild». Послушать ее можно здесь.
Исполнительница рассказала, что новый трек посвящен завершению отношений, «тому, что казалось концом прежней жизни». Она добавила, что написание песен было единственной возможностью почувствовать почву под ногами и справиться с тревогой.
Данилова отметила: «Я благодарна, что у меня есть возможность создавать музыку — она помогает мне проходить сложные отрезки жизни. Я надеюсь, что услышавшие эту песню тоже испытают ощущение устойчивости — его принесут их собственные большие перемены».
Новая песня вместе с опубликованными ранее синглами «The Fall», «Desire» и «Lost» войдет в альбом «Arkhon» (на древнегреческом — «Ἄρχων»). Название пластинки переводится как «правитель» или «власть». Выход полноформатника был перенесен с 20 мая на 24 июня.
Предыдущая студийная работы певицы «Okovi» увидела свет в 2017 году. Тогда «Афиша Daily» писала: «Это альбом-терапия и пока самая личная и глубокая запись Zola Jesus: 11 пьес о тревожности, бессилии и беспомощности, меланхоличная поп-летопись разваливающегося на глазах мира».
Данилова рассказывала, что у нее русские корни, но ее родители не говорят по-русски. В 2018 году она поделилась с «Афишей» подборкой из пяти любимых русских фильмов.