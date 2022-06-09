Zola Jesus опубликовала новую песню «Into the Wild»

Американская певица Zola Jesus (настоящее имя — Ника Роза Данилова) выпустила композицию «Into the Wild». Послушать ее можно здесь.

Исполнительница рассказала, что новый трек посвящен завершению отношений, «тому, что казалось концом прежней жизни». Она добавила, что написание песен было единственной возможностью почувствовать почву под ногами и справиться с тревогой.

Данилова отметила: «Я благодарна, что у меня есть возможность создавать музыку — она помогает мне проходить сложные отрезки жизни. Я надеюсь, что услышавшие эту песню тоже испытают ощущение устойчивости — его принесут их собственные большие перемены».