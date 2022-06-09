Пользователи поделились, какие привычки остались с ними после тюрьмы и чему они там научились

В тюрьмах складываются отдельные правила жизни, к которым волей-неволей приходится приспосабливаться. На реддите пользователей спросили, какие привычки остались после освобождения у бывших заключенных. Своими историями и мыслями поделились те, кто так или иначе бывал в местах заключения в США. Они описали не только сценарии поведения, которые остались с ними, но и дали советы на разные случаи жизни.

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«Выйдя из тюрьмы, я заметил, что у меня есть привычка ждать, пока кто‑то где‑нибудь откроет мне дверь. В моей голове возникала небольшая пауза, пока я не говорил сам себе: „О, это одна из тех дверей с ручным управлением, я могу открыть ее“», — рассказал Throwawaysmetoo. Еще в тюрьме он научился хорошо прятать вещи и наблюдать за людьми. Count Frightenstein не сидел в тюрьме, а работал в ней. Он ушел оттуда несколько десятилетий назад, но все еще берет в руки зеркало, чтобы заглянуть за угол. У пользователя Roarnation в тюрьме сидел брат. Тому было непросто закрыть за собой дверь в туалете, а сидеть на унитазе одному ему казалось странным.

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Judoka когда‑то работал в исправительном учреждении, а Prolixia подрабатывает волонтером в полицейском участке. Оба пользователя сошлись во мнении, что любой человек заслуживает вежливого отношения. «Для себя я понял, что вежливость улучшает отношения с людьми в моей жизни и помогает мне на карьерной лестнице. Нужно вести себя достойно, физическая сила и деньги никакой роли тут не играют. Просто будьте хорошими. Будьте справедливы и последовательны, но при этом вежливыми», — написал Judoka. Prolixia тоже получил такой навык: относиться к людям уважительно и непредвзято, будучи одетым в полицейскую форму, хоть они и сделали ужасные вещи, которые на личном уровне вызывают отвращение. «Это то, что я привнес в свою личную и профессиональную жизнь. Мне может не нравиться мой зять (на самом деле нравится — он отличный парень) или я могу ненавидеть свою эгоистичную и стервозную коллегу (она ужасный человек), но то, что они мне не нравятся, не означает, что я не могу быть вежливым и дружить с ними», — сказал он.

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