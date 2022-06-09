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Минпросвещения: школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября

Виктория Шанина
Сегодня в 14:59

С 1 сентября следующего учебного года школы Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.

По его словам, речь идет о школах Донецкой и Луганской народных республик, включая «освобожденные территории республик». Кравцов отметил, что министерство полностью готово к такому развитию событий.

Он также добавил, что для этих целей в ДНР и ЛНР будут поставлены российские учебники. С 14 июня местных учителей ждет повышение квалификации.

С переходом на российские стандарты обучения школам Донбасса помогут педагоги из российских вузов, а также Луганского педагогического университета и педагогического факультета Донецкого университета.

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