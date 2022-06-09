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Okko вновь откроет летний кинотеатр на ВДНХ

Семён Гудошников
Сегодня в 15:19

С 11 июня на площадке кинотеатра-лектория ВДНХ Okko будет бесплатно показывать фильмы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Сеансы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, в 20.00 и 22.00. В программе — голливудские и отечественные хиты, классические ленты и документальное кино.

Посмотреть можно будет «Амели», «Аферистку» и «Джентльменов», «Бриллиантовую руку», «Невероятные приключения итальянцев в России», фильмы о Бэнкси, Дрисе ван Нотене и Александре МакКуине.

«Уже второй год подряд Okko создает кинотеатральный центр притяжения в летней Москве на площадке ВДНХ. Целых три месяца мы будем бесплатно показывать яркие фильмы в летнем кинотеатре Okko. Что может быть лучше сочетания лета, свежего воздуха и хорошего кино?» — прокомментировала директор по внешним коммуникациям Okko Анна Заярина.

Узнать расписание на ближайшую неделю и зарегистрироваться на сеанс можно на сайте летнего кинотеатра Okko. Следить за новостями площадки можно в эфире «Москвы 24» в программе «The City», на сайте и в социальных сетях телеканала.

Недавно в Okko появилась коллекция фильмов Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli. Библиотека из 21 аниме включает «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утесе», «Ветер крепчает», «Шепот сердца», «Возвращение кота» и другие шедевры.

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