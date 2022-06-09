Washington Post: Twitter намерен выполнить требование Маска и предоставить ему данные о ботах

Руководство социальной сети Twitter планирует выполнить требование американского предпринимателя Илона Маска и предоставить ему данные о фейковых аккаунтах, пишет Washington Post со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Согласно данным собеседника газеты, бизнесмен получит доступ к потоку из более 500 млн твитов, которые пользователи размещают каждый день. WP добавляет, что команда юристов Маска считает доступ к постам необходимым для оценки количества спам-аккаунтов и ненастоящих профилей на платформе.

Их число, пишет издание, может повлиять на доходы компании от рекламы. При этом руководство Twitter скептически относится к способности Маска найти в этих данных новую информацию. Поток твитов на протяжении нескольких лет доступен более чем 20 компаниям на платной основе.

В конце апреля Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов. Он заявил, что хочет превратить ее в площадку для «выражения свободы слова». 13 мая предприниматель приостановил сделку и заявил, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов в соцсети.

Спустя несколько дней Маск сообщил, что сделка по покупке Twitter не будет закрыта, пока сервис не докажет, что число ботов среди пользователей не превышает 5% — эта оценка принадлежит руководству платформы. По данным самого Маска, количество фейковых аккаунтов в Twitter составляет не менее 20%.

По мнению инвесторов Twitter, проверка платформы на количество ненастоящих страниц пользователей — часть сценария, согласно которому Маск мог бы получить более выгодные условия покупки или отказаться от сделки, писал CNBC в конце мая. Инвесторы платформы подали на предпринимателя в суд.