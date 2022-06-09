«Звук» запустил серию концертов в рамках проекта «Звук Студио»

Аудиосервис «Звук» первые концерты из серии Release Day в новом креативном пространстве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе площадки.

Мероприятия пройдут на платформе «Звук Студио». В формате камерных концертов начинающие звезды и широко известные артисты эксклюзивно презентуют новые релизы до даты их официального выхода. Кроме того, музыканты исполнят и свои хиты.

Первый концерт пройдет 9 июня. Выступят музыкант Verbee и саунд-продюсер Rompasso с треком «Тает дым». В пятницу, 10 июня, на сцену выйдет певица Крис Килар с новым синглом «Разбитый экран».