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«Звук» запустил серию концертов в рамках проекта «Звук Студио»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:13

Аудиосервис «Звук» первые концерты из серии Release Day в новом креативном пространстве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе площадки.

Мероприятия пройдут на платформе «Звук Студио». В формате камерных концертов начинающие звезды и широко известные артисты эксклюзивно презентуют новые релизы до даты их официального выхода. Кроме того, музыканты исполнят и свои хиты.

Первый концерт пройдет 9 июня. Выступят музыкант Verbee и саунд-продюсер Rompasso с треком «Тает дым». В пятницу, 10 июня, на сцену выйдет певица Крис Килар с новым синглом «Разбитый экран».

«„Звук Студио“ стирает границы между артистом и поклонниками за счет ламповой атмосферы и особенностей площадки: слушатель от звезды находится на расстоянии вытянутой руки и получает возможность услышать треки до официального релиза. А для артиста Release Day — это возможность прогнать новый материал и стать ближе к своей аудитории», — сказала директор по развитию проекта «Студио» и работе с талантами в «Звуке» Екатерина Комиссарова.

Release Day — это проект в рамках платформы «Звук Студио», площадки, нацеленной на развитие и продвижение артистов.

Чтобы попасть на концерты Release Day, следите за постами «Звука» в сообществе во «ВКонтакте».

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