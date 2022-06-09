В России выявили 3 774 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 3774 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 128 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Подмосковье — 229. Следом по этому показателю идут Москва, Петербург, Воронежская, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.