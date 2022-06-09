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В России выявили 3 774 новых случая COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:06

За последние сутки в России выявили 3774 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 128 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Подмосковье — 229. Следом по этому показателю идут Москва, Петербург, Воронежская, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 365 879. За сутки умерли 77 человек, за весь период — 379 813. Выздоровели 4297 человек, за все время — 17 781 922. Число госпитализаций за сутки составило 1470.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 538,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,9 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31,3 млн), Франция (29,7 млн), Германия (26,6 млн) и Великобритания (22,3 млн).

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