Против H&M подали иск о дискриминации покупателей по национальному признаку

Спасский районный суд Приморского края получил иск к сети магазинов H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на юриста Дмитрия Качана, руководителя компании «Аргумент», который подал иск.

По словам юриста, эта сеть магазинов ущемляет россиян в праве приобрести одежду на сайте компании, который по-прежнему работает.

«Я считаю, что действия магазина H&M, в результате которых закрылись магазины исключительно на территории РФ, подвергают дискриминации всех граждан РФ. Я гражданин РФ, я имею право в действующей организации покупать одежду. Одежда не предмет роскоши. Одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым», — заявил Дмитрий Качан.

Он добавил, что магазины H&M на территории России были закрыты по собственной воле компании, а не из‑за вынужденных обстоятельств. И с этим фактом нельзя смириться, потому что «потребитель окажется в невыгодном положении».

Своим иском Качан хотел сформировать судебную практику, которой в дальнейшем смогут воспользоваться и другие люди. Заседание по его иску назначено на 29 июня.

В самом документе говорится, что на официальном сайте интернет-магазина H&M присутствует товар с отметкой «в наличии», цена указана в рублях. Но при попытке заказать этот товар, появляется уведомление о невозможности совершить покупку в этом регионе.

«Согласно статье 426 ГК РФ („Публичный договор“), поставщик не вправе отказать покупателю в покупке товара или в предоставлении услуги. Присутствие товара на полках и витринах магазинов является основанием заключения договора купли-продажи для всех граждан. Закрытие магазинов исключительно на территории РФ, при этом отсутствие записи о ликвидации организации или ее банкротстве, без объективных причин подвергает потребителя (в частности, меня) дискриминации по национальному признаку», — говорится в иске.

В качестве компенсации морального вреда мужчина требует взыскать с сети магазинов H&M 700 тыс. рублей.