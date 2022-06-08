В ВОЗ заявили, что оспой обезьян можно заразиться повторно

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что оспой обезьян можно заразиться повторно. Об одном из таких случаев рассказала глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, передал Reuters.

Льюис отметила, что в Западной Африке контактировавший с болезнью врач заболел снова через некоторое время. Этот эпизод стал подтверждением того, что иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%.

В странах, где оспа обезьян ранее не наблюдалась, сейчас заболели уже свыше тысячи человек, добавил гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. Он рекомендовал инфицированным самоизолироваться дома.

Гебрейесус отметил, что распространение заболевания все еще можно предотвратить. Пока оспа обезьян добралась до 29 стран. О смертельных случаях от оспы в странах за пределами Африки не сообщали.

В Африке же только в этом году зафиксированы свыше 1,4 тыс. заболевших оспой обезьян. 66 человек умерли вследствие болезни.

«Это печальное отражение мира, в котором мы живем, что международное сообщество только сейчас обратило внимание на обезьянью оспу, потому что она появилась в странах с высоким уровнем дохода», — добавил Гебрейесус.