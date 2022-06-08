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Появился новый тизер фильма «Тор: Любовь и гром». В нем появились Стражи Галактики

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:54

В сети появился свежий ТВ-ролик фильма «Тор: Любовь и гром» с новыми кадрами. Премьера ленты запланирована на 8 июля.

В видео показали Горра, который уничтожает целый мир одним ударом заколдованного меча, и Валькирию, вступившую с ним в бой. В ролике также появились Стражи Галактики. Так, в сцене Дракс Разрушитель кричит, что они все умрут, а Ракета возмущается словам Тора, который обещал им спокойный отдых.

«Тор: Любовь и гром» расскажет о жизни Тора после того, как он отправился в космическое путешествие с командой Стражей Галактики. Кроме того, в фильме объяснят причину появления у Джейн Фостер могущественной силы бога грома. Главным злодеем киноленты станет Горр Убийца богов, которого сыграл Кристиан Бейл.

Помимо него, в картине появятся уже известные актеры из вселенной Тора: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Люк Хемсворт, Джефф Голдблум, Сэм Нилл, актеры из «Стражей Галактики» — Крис Пратт, Карен Гиллан, Дейв Баутиста, Брэдли Купер, Шон Ганн, Вин Дизель, кроме того, Мелисса МакКарти («Святой Винсент»), Расселл Кроу («Гладиатор»), Мэтт Деймон («Марсианин») и другие.

Режиссером выступил Тайка Вайтити. Он также исполнил роль Корга.

Ранее Marvel выпустила полноценный трейлер грядущего фильма. В нем впервые показали Горра, который дал обещание, что все боги умрут.

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