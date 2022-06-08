Вышел дебютный трейлер «Списка смертников» с Крисом Праттом в главной роли

Prime Video показал дебютный трейлер многосерийного боевика «Список смертников». Проект выйдет на стрим-сервисе Amazon 1 июля.

Сериал, основанный на одноименном бестселлере Джека Карра, рассказывает о морпехе Джеймсе Рисе, чей взвод окружил и разгромил враг. Мужчина остается жив и возвращается домой к своей семье в надежде забыть о случившемся. Однако он узнает о тайном сговоре и причастности политиков собственной страны к этой трагедии.