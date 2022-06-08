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Huawei начала закрывать свои магазины в России из‑за дефицита продукции

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:30

Китайская компания Huawei начала закрывать свои магазины в России из‑за дефицита продукции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

Первый магазин, находящийся в московском торговом центре «Ривьера», прекратил работу еще 28 февраля. После закрылись еще три торговые точки — в Ростове-на-Дону, Новокузнецке и Уфе.

Остальные 15 магазинов продолжают работать, однако, по словам источника, они также находятся под угрозой закрытия. Причиной этого является нехватка товаров на складах и снижение спроса на смартфоны.

У Huawei, как сообщил РБК, нет собственных магазинов в России. Однако партнеры компании действительно закрывают торговые точки из‑за их невыгодности.

Ранее «Известия» писали, что с конца марта Huawei отправила часть сотрудников московского офиса на удаленку и отказалась от новых контрактов на поставки гаджетов и сетевого оборудования. Причиной, предположительно, стали санкции США.

The Wall Street Journal также утверждала, что некоторые китайские крупные технологические компании намерены уйти с российского рынка, не делая официальных заявлений об этом.

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