Запрет ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, первый трейлер «Черного Адама» и другие новости дня

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий запрет на ЛГБТ-пропаганду не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. За популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений предлагают штрафовать на суммы вплоть до 10 млн рублей.

Этим летом «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводиться не будет. Но «рутинная подготовка ведется», рассказал Дмитрий Песков.

Российские фармкомпании столкнулись с дефицитом хроматографических колонок, используемых при разработке новых препаратов и для контроля качества лекарств. Это связано с отказом западных компаний на поставки комплектующих, узнал «Коммерсант».

Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы и ее мужа Александра Чистякова более 26 млн рублей. Это связано с долгами киностудии «Система-А» (ранее — «Глюкоза Продакшн»).

Писатель Дмитрий Глуховский, которого объявили в розыск днем ранее, сообщил, что спектакль «Текст» по его роману убрали из репертуара Театра имени Ермоловой. Директор учреждения Сергей Кузоятов сказал, что он в отпуске и никаких указов не подписывал.

На «Яндекс.Маркете» появятся бывшие в употреблении товары от известных премиальных брендов. На маркетплейсе уже есть соответствующий раздел — там можно найти подержанные сумки Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel и других марок.

Ученые впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем антарктическом снеге. Его оказалось почти в 2,5 раза больше, чем нашли во льду двумя годами ранее.

Тодд Филлипс начал работать над сиквелом «Джокера». Он выйдет с подзаголовком «Безумие на двоих».

Студия Warner Bros. Pictures показала первый трейлер «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Картина расскажет о супергеройском антагонисте из вселенной DC, который обладает огромной силой, скоростью и умом.

В сети появился полноценный трейлер фильма «Добыча» — приквела боевика 1987 года «Хищник». Картина рассказывает о женщине по имени Нура из племени команчей, которая пытается защитить свой народ от высокоразвитых хищников, прибывших на Землю из космоса.

Студия Universal Pictures рассматривает Джулию Гарнер как главную претендентку на роль Мадонны в байопике о певице. Актриса пока еще думает над своим решением, но предполагается, что она даст согласие.

Компания Apple выкупила права на фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Актер сыграет гонщика, который возвращается с пенсии, чтобы стать наставником для новичка. Картину снимет Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»).

24 июня в Екатеринбурге пройдет Ural Music Night с четырьмя шоукейсами. Во Дворце культуры железнодорожников разместятся три сцены — «Афиши Daily», «Мастеров Сибири» и Jazzist. Рассказываем, кого можно послушать на каждой из них.