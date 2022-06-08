HBO отменил сериал «Полусвет» от Джей Джея Абрамса

HBO официально отменил научно-фантастический драматический сериал Джей Джея Абрамса «Полусвет». Об этом сообщает Deadline.

Такое решение было принято после нескольких недель обсуждений бюджета сериала с Абрамсом, его продюсерской компанией Bad Robot и Warner Bros. Television. По данным издания, в мае Warner Bros. Television и HBO пытались сократить расходы на шоу, но Bad Robot не соглашалась на эти условия и придерживалась ранее предложенного бюджета, который составлял около 200 млн долларов.

«Полусвет» должен был стать первым телевизионным шоу, для которого Абрамс написал сценарий, со времен сериала «Грани». Проект был одобрен еще в 2018 году, когда Warner Bros. выиграла на торгах против Apple.

Сериал должен был рассказать историю девушки и ее отца, которые попали в параллельный мир из‑за научных экспериментов матери.