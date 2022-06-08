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Исследование: затраты на борьбу с последствиями изменения климата выросли на 800% за 20 лет

Денис Ламехов
Сегодня в 20:32

С 2000 по 2020 год затраты на борьбу с последствиями климатического кризиса в мире выросли на 800%, пишет The Guardian со ссылкой на исследование некоммерческой организации Oxfam, которая называет своей главной задачей борьбу с неравенством.

Согласно приведенным газетой данным, за 20 лет объем запрашиваемой у ООН гуманитарной помощи, связанной с изменениями климата, увеличился с примерно 2 млрд долларов до 18 млрд долларов ежегодно.

Среди трагических событий, связанных с климатическими изменениями, The Guardian называет засуху в Сомали в 2011 году, повлекшую смерть от голода порядка 250 тысяч человек, а также экстремальные ливни и наводнения в Южном Судане, которые начались в стране во второй половине 2010-х.

Согласно докладу, бедные страны производят 0,1% всего объема выбросов углерода, который является одной из главных причин увеличения температуры на планете. На долю наиболее экономически благополучных государств приходится 37% выбросов.

За последние пять лет наименее благополучные страны запросили гуманитарную помощь для борьбы с последствиями климат-кризиса объемом от 63 млрд до 75 млрд долларов в зависимости от метода подсчета.

Государства-доноры выделили бедным странам почти вдвое меньше обозначенной суммы — 35–42 млрд долларов. Oxfam называет такую помощь «фрагментарной и до боли недостаточной».

Организация утверждает, что обеспеченные страны также не выполняют свои обязательства по предоставлению беднейшим государствам фиксированной суммы в 100 млрд долларов на борьбу с изменениями климата ежегодно — о выделении средств они договорились в 2018 году, а затем подтвердили намерение в 2021-м.

В последнем случае решение вызвало диссонанс: пункт об увеличении финансирования бедных стран вызвал скепсис у их представителей, так как еще не был выполнен предыдущий договор о выделении им 100 млрд долларов.

В апреле 2022 года Организация объединенных наций сообщила, что если устойчивый тренд на увеличение числа стихийных бедствий сохранится, то их количество с 2015 по 2030 годы вырастет на 40% — с примерно 400 до 560 ежегодно.

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