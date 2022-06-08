перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Huawei начала закрывать свои магазины в России из‑за дефицита продукции 21:30
Энтони Хопкинс примет участие в новом фильме Зака Снайдера «Rebel Moon» 20:48
Исследование: затраты на борьбу с последствиями изменения климата выросли на 800% за 20 лет 20:32
Запрет ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, первый трейлер «Черного Адама» и другие новости дня
20:16 дайджест
Исследование показало, что основная аудитория музеев в России — женщины от 25 до 40 лет 19:55
Netflix разработает анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями» 19:44
20th Century Studios/YouTube
Вышел полноценный трейлер фильма «Добыча» — приквела «Хищника» 19:22
Любовь Соболь* получила срок в колонии общего режима по делу о проникновении в жилище 18:23
Gorillaz анонсировали новый сингл «Cracker Island». Возможно, на нем появится Thundercat 18:20
24 июня на Ural Music Night пройдут четыре шоукейса. У «Афиши Daily» там будет своя сцена 17:50
Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»
Apple выпустит фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли 17:47
S7 заморозил проект по созданию лоукостера 17:29
Глуховский: Театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст». В театре это отрицают 16:59
«Герои не убивают людей»: вышел дебютный трейлер «Черного Адама» 16:31
Минтруд: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними 16:17
geoffreymoffett/Unsplash
Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров 16:11
Автомобилисты в России допускают возможность покупки нового «Москвича» 15:59
Евросоюз вводит обязательную квоту на число женщин на руководящих должностях 15:33
«Яндекс Маркет» начал продавать подержанные сумки Dior, Prada, Gucci, Chanel и других люксовых марок 15:09
Песков: «Прямой линии» с Путиным в июне не будет 14:58

Исследование показало, что основная аудитория музеев в России — женщины от 25 до 40 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

Big Data MTC изучила данные о посещаемости музея Эрмитаж и его филиалов и выяснила, что их основная аудитория — это женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Об этом «Афише Daily» рассказали исследователи.

Они проанализировали обезличенную информацию о посетителях музеев за май 2022 года, в том числе тех, кто принял участие в акции «Ночь музеев». Оказалось, что россияне в возрасте от 25 до 44 лет составляют половину гостей музеев.

При этом женщины составили 57% от общего числа посетителей в Петербурге и Екатеринбурге и 54% — в Казани. В Омске филиал Эрмитажа в мае посетило больше мужчин, их доля достигла 51%. Авторы исследования, правда, связывают это со спецификой выставки «В сбруе легкой и красивой… Предметы парадного выезда XVIII — начала XX века».

Кроме того, исследование показало, что молодежь интересуется искусством больше пенсионеров. Причем петербуржцы в возрасте от 18 до 24 лет вопреки ожиданиям посещают музеи реже сверстников из Омска и Екатеринбурга (12% против 21% и 18% соответственно).

Пожилых россиян в музеях же встретить сложнее всего: ни в одном из регионов доля людей старше 65 лет не превысила 10% аудитории. Чаще всего в музей ходят казанские пенсионеры (7%), реже всего — омичи (4%).

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Эскортницы
Группа девушек отправляется к арабским шейхам, но потом жалеет об этом
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить