Big Data MTC изучила данные о посещаемости музея Эрмитаж и его филиалов и выяснила, что их основная аудитория — это женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Об этом «Афише Daily» рассказали исследователи.

Они проанализировали обезличенную информацию о посетителях музеев за май 2022 года, в том числе тех, кто принял участие в акции «Ночь музеев». Оказалось, что россияне в возрасте от 25 до 44 лет составляют половину гостей музеев.

При этом женщины составили 57% от общего числа посетителей в Петербурге и Екатеринбурге и 54% — в Казани. В Омске филиал Эрмитажа в мае посетило больше мужчин, их доля достигла 51%. Авторы исследования, правда, связывают это со спецификой выставки «В сбруе легкой и красивой… Предметы парадного выезда XVIII — начала XX века».

Кроме того, исследование показало, что молодежь интересуется искусством больше пенсионеров. Причем петербуржцы в возрасте от 18 до 24 лет вопреки ожиданиям посещают музеи реже сверстников из Омска и Екатеринбурга (12% против 21% и 18% соответственно).

Пожилых россиян в музеях же встретить сложнее всего: ни в одном из регионов доля людей старше 65 лет не превысила 10% аудитории. Чаще всего в музей ходят казанские пенсионеры (7%), реже всего — омичи (4%).