Любовь Соболь* получила срок в колонии общего режима по делу о проникновении в жилище

Симоновский суд Москвы заменил политику Любови Соболь* исправительные работы по делу о проникновении в чужую квартиру на реальное ограничение свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд заменил Любови исправительные работы по „делу Кудрявцева“ на реальное лишние свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 4 месяца», — рассказал адвокат Соболь Владимир Воронин.

В настоящее время Соболь находится за пределами страны.

Приговор по делу о проникновении в чужую квартиру (часть 2 статьи 139 УК) был вынесен в апреле 2021 года. Тогда политику назначили год исправительных работ условно.

СК и суд установили, что в 2020 году группа лиц, «среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины» в Москве. При этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

В итоге, по данным следствия, Соболь прошла в подъезд вместе с курьером сервиса доставки, а затем, когда хозяйка квартиры открыла дверь, вошла внутрь и начала «снимать свои противоправные действия на телефон».

*Признана иноагентом.