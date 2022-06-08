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24 июня на Ural Music Night пройдут четыре шоукейса. У «Афиши Daily» там будет своя сцена

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

24 июня в Екатеринбурге пройдет Ural Music Night с четырьмя шоукейсами. Во Дворце культуры железнодорожников разместятся три сцены: «Афиши Daily», «Мастеров Сибири» и Jazzist.

На сцене «Афиши Daily» прозвучат прогулочный инди-поп «Залива», карнавальные краски Парнишки, неоновые сны Electrolith, эмпатичные исповеди «Гафта», ироничные куплеты Алмо и надрывные гимны «Макодзебы». Сцена «Афиши Daily» — о спасительной в тяжелые времена музыке будущего и новой душевности.

Также на нашей сцене выступят Gauga из Татарстана, «Дисциплина безбольной биты» из Подмосковья, «Пасадена» из Тольятти, а хедлайнером станет группа «Свидание» с музыкой городской влюбленности. Сцена «Афиши Daily» доказывает: лучшая музыка появляется не только в Москве и Петербурге.

На закрытой сцене дворца разместится шоукейс онлайн-издания «Мастера Сибири», исследующего современную культуру Сибири. В нем примут участие «Соль морей», «Фея нервных окончаний», Soyka, «Лицахризантем», Magic Tape и «Немой». Журнал попытается отразить хотя бы часть широкого диапазона современной сибирской музыки.

Третий шоукейс проведет онлайн-журнал Jazzist, освещающий многообразие джаза — современного, классического и хардкорного авангарда. Там выступят Cекстет Юрия Пушкарева, Квартет Арсения Владимирова, Imaginary Friends Orchestra, «Шаньгин-трио (дуо)» и Pchblk.

Еще одна сцена появится возле Дворца игровых видов спорта. Ее будет курировать независимый музыкальный лейбл Yummy Music, с 2012 года продвигающий современную татарскую музыку. От него на фестивале выступят «Усал», Gauga, Juna, «Оммаж», Urtic, Qaynar, Shanu и Malsi Music feat. Ilgiz. К ним присоединятся артисты со всей России: Marat Taturas из Уфы, Feal из Москвы, Arkey June из Екатеринбурга и Uraan из Якутска.

«Макодзеба»

© Пресс-материалы
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Парнишка

© Пресс-материалы
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«Пасадена»

© Пресс-материалы
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