Глуховский: театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст». В театре это отрицают

Писатель Дмитрий Глуховский, которого объявили в розыск днем ранее, сообщил в своем телеграм-канале, что спектакль «Текст» по его роману убрали из репертуара театра имени Ермоловой. Об этом артистам объявили за кулисами после показа накануне, пишет он.

«Быстро реагируют на новости, молодцы! Flash forward into the past», — прокомментировал Глуховский это известие.

Директор театра имени Ермоловой Сергей Кузоятов заявил «Газете.Ru», что сейчас находится в отпуске и никаких указов об изменении репертуара не подписывал, а узнал о снятии постановки в СМИ.

«Возможно, какое‑то решение сейчас формируется, но мне о нем неизвестно. Никоим образом оно официально не оформлено. Насколько я понимаю, все эти сообщения пошли только после его [Глуховского] сообщения в соцсетях», — сказал он.

На сайте театра можно зайти на страницу «Текст», но купить билет на момент написания заметки невозможно.

7 июня МВД объявило в розыск Глуховского, но о какой статье идет речь и какой статус у него в этом деле, ведомство не указало. Сам писатель уточнил, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России за пост в соцсетях.