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Apple выпустит фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:47

Apple выкупила права на пока еще безымянный фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что Питт сыграет гонщика, который возвращается с пенсии, чтобы стать наставником для новичка.

Режиссером картины выступит Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»). Он также спродюсирует фильм совместно с Джерри Брукхаймером («Пираты Карибского моря») и Чадом Оманом («Вспоминая титанов»).

Сценарий написал Эрен Крюгер («Топ Ган: Мэверик»). В разработке грядущей картины принимает участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

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