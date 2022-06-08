Apple выпустит фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли

Apple выкупила права на пока еще безымянный фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что Питт сыграет гонщика, который возвращается с пенсии, чтобы стать наставником для новичка.

Режиссером картины выступит Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»). Он также спродюсирует фильм совместно с Джерри Брукхаймером («Пираты Карибского моря») и Чадом Оманом («Вспоминая титанов»).

Сценарий написал Эрен Крюгер («Топ Ган: Мэверик»). В разработке грядущей картины принимает участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.