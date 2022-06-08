S7 заморозил проект по созданию лоукостера

Российская авиакомпания S7 заморозила запуск собственного лоукостера Citrus. Одна из причин — необходимые для этого самолеты на поставляют в Россию, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря авиаперевозчика Тамару Никифорову.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — сказала она.

По ее словам, о дальнейших планах компании по проекту станет известно к концу 2022 года. Есть ли шанс, что S7 и вовсе от него откажется, не уточняется.

Тамара Никифорова добавила, что команда проекта продолжит работу в холдинге в полном составе. В частности, они будут выполнять рейсы совместно с авиакомпанией «Глобус», на базе которой создавался лоукостер.

О планах S7 по созданию собственного лоукостера стало известно в июле 2021 года. Основным цветом самолетов должен был стать розовый. Председатель совета директоров авиакомпании Татьяна Филева говорила, что большую часть рейсов Citrus будут составлять перелеты между российскими региональными центрами, минуя Москву и Петербург.

Самолеты Citrus должны были базироваться в аэропортах Омска и Казани. Лоукостер должен был стать вторым базовым перевозчиком в регионе. Продажи билетов хотели запустить в апреле, а первые рейсы — в июле.

В конце марта S7 сообщила, что отложила на неопределенный срок запуск лоукостера. Тогда перевозчик заявил, что причина в ограничении поставок лайнеров Airbus A320neo, на которых планировали осуществлять рейсы.