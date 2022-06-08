«Герои не убивают людей»: вышел дебютный трейлер «Черного Адама»

Warner Bros. Pictures выпустила дебютный трейлер фильма «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Премьера картины запланирована на 21 октября.

Лента расскажет про супергеройского антагониста вселенной DC Черного Адама, который обладает огромной силой, скоростью и умом. Ему будет противостоять «Общество справедливости Америки», куда входят Человек-ястреб (Олдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтесса Суинделл) и Крушитель Атомов (Ноа Сентинео).