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«Герои не убивают людей»: вышел дебютный трейлер «Черного Адама»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:31

Warner Bros. Pictures выпустила дебютный трейлер фильма «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Премьера картины запланирована на 21 октября.

Лента расскажет про супергеройского антагониста вселенной DC Черного Адама, который обладает огромной силой, скоростью и умом. Ему будет противостоять «Общество справедливости Америки», куда входят Человек-ястреб (Олдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтесса Суинделл) и Крушитель Атомов (Ноа Сентинео).

Режиссером «Черного Адама» выступил Жауме Коллет-Серра («Воздушный маршал»), а сценарий написали Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани, которые вместе работали над фильмом «Мавританец».

Картина станет спин-оффом фильма «Шазам!» 2019 года и вторым совместным проектом New Line Cinema и DC.

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