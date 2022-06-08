Минтруд: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними

Минтруд России исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними на постоянной основе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства Антона Котякова.

В 2021 году Владимир Путин продлил майские праздники. Россияне отдыхали с 1 по 10 число, хотя изначально дни с 4 по 7 мая были официально рабочими.

В апреле 2022 года с соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы, в Совфеде эту идею поддержали. Однако в итоге инициатива так и не была реализована.

Начиная с 2013 года выходные в честь Нового года в России официально длятся 8 дней (но могут достигать 9–10 дней). В этом году их продлили до 10 дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.