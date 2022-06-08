Ученые впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем антарктическом снеге

Доцент новозеландского Кентерберийского университета Алекс Эйвиз впервые обнаружила следы микропластика — пластиковых частиц длиной не более 5 миллиметров — в свежевыпавшем снеге на территории Антарктиды. Об этом сообщает The Guardian.

В конце 2019 года Эйвиз взяла образцы снега на шельфовом леднике Росса, крупнейшем из антарктических. Кандидат физических наук Лора Ревелл, под чьим руководством работала автор исследования, рассказала: «Мы были уверены, что она не обнаружит и следа микропластика в настолько удаленной, нетронутой человеком местности».

Ревелл поручила Эйвиз собрать материал на антарктических станциях «Скотт-бейс» и «МакМердо», располагающихся на юге ледника. Там микропластик уже обнаруживали — руководительница сочла, что так доцент получит «хоть какие‑то частицы пластика для исследования».

Дополнительные меры не оправдали себя: микрочастицы синтетических материалов были обнаружены в каждом из 19 забранных образцов. На литр талого снега в среднем пришлось порядка 29 пластиковых частиц.

При этом в материале, забранном на станциях, нашлось примерно втрое больше пластика, чем на удаленных территориях.

Для сравнения: в 2020 году ученые впервые обнаружили микропластик в антарктическом льду. Они установили, что на каждый литр талого льда пришлось 12 пластиковых микрочастиц — в 2,4 раза меньше, чем в текущем исследовании. Образцы льда были взяты в 2009 году и хранились в лаборатории.

Всего Эйвиз обнаружила 13 разных видов синтетических частиц. Самым распространенным стал ПЭТ-пластик, используемый для производства бутылок и других емкостей, а также перерабатываемый в волокна, которые зачастую применяются в производстве одежды.

Согласно построенной учеными модели, пластиковые частицы могли преодолеть тысячи километров по воздуху. При этом равновероятно, что наличие пластика в свежем снеге — результат присутствия людей в Антарктиде.

Выводы предыдущих исследований Эйвиз говорят, что микропластик в атмосфере способствует глобальному потеплению, а темные частицы пластика на ледяных поверхностях накапливают тепло и ускоряют локальное таяние ледников.

Организмы, обитающие в воде, а также животные и люди могут поглощать микрочастицы синтетических материалов. В 2020-м российское отделение Гринписа сообщило, что в год от микропластика погибают более 1 млн морских птиц и 100 тыс. морских млекопитающих.

В марте 2022 года ученые медицинского центра Университета Амстердама впервые обнаружили микропластик в крови человека. Его нашли у 17 из 22 участников исследования По мнению исследователей, эти частицы могут перемещаться по всему организму и оседать в органах.