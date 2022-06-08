перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
20th Century Studios/YouTube
Вышел полноценный трейлер фильма «Добыча» — приквела «Хищника» 19:22
Любовь Соболь* получила срок в колонии общего режима по делу о проникновении в жилище 18:23
Gorillaz анонсировали новый сингл «Cracker Island». Возможно, на нем появится Thundercat 18:20
Ученые впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем антарктическом снеге 17:53
24 июня на Ural Music Night пройдут четыре шоукейса. У «Афиши Daily» там будет своя сцена 17:50
Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»
Apple выпустит фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли 17:47
S7 заморозил проект по созданию лоукостера 17:29
Глуховский: Театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст». В театре это отрицают 16:59
«Герои не убивают людей»: вышел дебютный трейлер «Черного Адама» 16:31
Минтруд: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними 16:17
geoffreymoffett/Unsplash
Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров 16:11
Автомобилисты в России допускают возможность покупки нового «Москвича» 15:59
Евросоюз вводит обязательную квоту на число женщин на руководящих должностях 15:33
«Яндекс Маркет» начал продавать подержанные сумки Dior, Prada, Gucci, Chanel и других люксовых марок 15:09
Песков: «Прямой линии» с Путиным в июне не будет 14:58
Пресс-материалы
Антоха МС станет хедлайнером фестиваля The Bowl в Москве 14:55
Тодд Филлипс начал работать над сиквелом «Джокера» 14:24
В подземелье «Зарядья» откроют экспозицию «Словографика» о пословицах и цитатах 13:59
Российские фармкомпании столкнулись с дефицитом оборудования для контроля качества лекарств 12:59
Суд взыскал с певицы Глюкозы 26 млн рублей в пользу кредиторов 12:28

Ученые впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем антарктическом снеге

Денис Ламехов
Сегодня в 17:53

Доцент новозеландского Кентерберийского университета Алекс Эйвиз впервые обнаружила следы микропластика — пластиковых частиц длиной не более 5 миллиметров — в свежевыпавшем снеге на территории Антарктиды. Об этом сообщает The Guardian.

В конце 2019 года Эйвиз взяла образцы снега на шельфовом леднике Росса, крупнейшем из антарктических. Кандидат физических наук Лора Ревелл, под чьим руководством работала автор исследования, рассказала: «Мы были уверены, что она не обнаружит и следа микропластика в настолько удаленной, нетронутой человеком местности».

Ревелл поручила Эйвиз собрать материал на антарктических станциях «Скотт-бейс» и «МакМердо», располагающихся на юге ледника. Там микропластик уже обнаруживали — руководительница сочла, что так доцент получит «хоть какие‑то частицы пластика для исследования».

Дополнительные меры не оправдали себя: микрочастицы синтетических материалов были обнаружены в каждом из 19 забранных образцов. На литр талого снега в среднем пришлось порядка 29 пластиковых частиц.

При этом в материале, забранном на станциях, нашлось примерно втрое больше пластика, чем на удаленных территориях.

Для сравнения: в 2020 году ученые впервые обнаружили микропластик в антарктическом льду. Они установили, что на каждый литр талого льда пришлось 12 пластиковых микрочастиц — в 2,4 раза меньше, чем в текущем исследовании. Образцы льда были взяты в 2009 году и хранились в лаборатории.

Всего Эйвиз обнаружила 13 разных видов синтетических частиц. Самым распространенным стал ПЭТ-пластик, используемый для производства бутылок и других емкостей, а также перерабатываемый в волокна, которые зачастую применяются в производстве одежды.

Согласно построенной учеными модели, пластиковые частицы могли преодолеть тысячи километров по воздуху. При этом равновероятно, что наличие пластика в свежем снеге — результат присутствия людей в Антарктиде.

Выводы предыдущих исследований Эйвиз говорят, что микропластик в атмосфере способствует глобальному потеплению, а темные частицы пластика на ледяных поверхностях накапливают тепло и ускоряют локальное таяние ледников.

Организмы, обитающие в воде, а также животные и люди могут поглощать микрочастицы синтетических материалов. В 2020-м российское отделение Гринписа сообщило, что в год от микропластика погибают более 1 млн морских птиц и 100 тыс. морских млекопитающих.

В марте 2022 года ученые медицинского центра Университета Амстердама впервые обнаружили микропластик в крови человека. Его нашли у 17 из 22 участников исследования По мнению исследователей, эти частицы могут перемещаться по всему организму и оседать в органах.

События недели на afisha.ru
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
драма
Эскортницы
Группа девушек отправляется к арабским шейхам, но потом жалеет об этом
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить