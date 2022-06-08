Автомобилисты в России допускают возможность покупки нового «Москвича»

Более 65% российских автомобилистов готовы в будущем рассмотреть покупку обновленной версии «Москвича», передает ТАСС. Положительно отреагировали на возвращение марки люди от 60 лет, среди молодежи (18–30 лет) поддержавших эту инициативу меньше всего.

Главный фактор, которым руководствовались опрошенные, — цена. Готовых купить «Москвич», если он будет дешевле аналогов, — 49%, а если адаптированной версии иномарки — 47%. Ради поддержания российского автопрома «Москвич» готовы купить 21% респондентов.

Положительно относятся к возрождению производства «Москвича» 46% опрошенных автомобилистов, еще 30% отнеслись к этому нейтрально, а отрицательно — 24%.

Опрос проводил холдинг «Ромир». Его глава Андрей Милехин считает, что большинство россиян уже «адаптировались к экономической ситуации» и относятся к импортозамещению довольно оптимистично.

«Если речь идет о возвращении легендарного бренда, то срабатывают и ностальгические чувства. Хоть в советские времена „Москвич“ не был люксовой маркой, он заслужил репутацию надежного и долго служащего автомобиля», — сказал он.

16 мая стало известно, что группа Renault подписала соглашение о передаче своих российских активов России и правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на московском заводе Renault вновь начнут производить легковые автомобили и даже электромобили (вероятно, это будут китайские модели) под брендом «Москвич».

Однако 26 мая Собянин сказал, что Москва надеется на помощь зарубежных партнеров в производстве «Москвичей», «потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».