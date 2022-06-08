перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
S7 заморозил проект по созданию лоукостера 17:29
Глуховский: театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст». В театре это отрицают 16:59
«Герои не убивают людей»: вышел дебютный трейлер «Черного Адама» 16:31
Минтруд: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними 16:17
geoffreymoffett/Unsplash
Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров 16:11
Автомобилисты в России допускают возможность покупки нового «Москвича» 15:59
Евросоюз вводит обязательную квоту на число женщин на руководящих должностях 15:33
«Яндекс Маркет» начал продавать подержанные сумки Dior, Prada, Gucci, Chanel и других люксовых марок 15:09
Песков: «Прямой линии» с Путиным в июне не будет 14:58
Пресс-материалы
Антоха МС станет хедлайнером фестиваля The Bowl в Москве 14:55
Тодд Филлипс начал работать над сиквелом «Джокера» 14:24
В подземелье «Зарядья» откроют экспозицию «Словографика» о пословицах и цитатах 13:59
Российские фармкомпании столкнулись с дефицитом оборудования для контроля качества лекарств 12:59
Суд взыскал с певицы Глюкозы 26 млн рублей в пользу кредиторов 12:28
NVO/Wikimedia Commons
Место возле посольства США в Москве назовут площадью Донецкой Народной Республики 11:55
В России выявили 3646 новых случаев коронавируса 11:08
На Байкале турист сорвался со скалы 10:53
Джулия Гарнер может сыграть Мадонну 10:14
Турция отказалась поддержать принятие Финляндии и Швеции в НАТО 9:15
«Ведомости»: «Аэрофлот» закажет 300 самолетов российского производства 8:45

Автомобилисты в России допускают возможность покупки нового «Москвича»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Более 65% российских автомобилистов готовы в будущем рассмотреть покупку обновленной версии «Москвича», передает ТАСС. Положительно отреагировали на возвращение марки люди от 60 лет, среди молодежи (18–30 лет) поддержавших эту инициативу меньше всего.

Главный фактор, которым руководствовались опрошенные, — цена. Готовых купить «Москвич», если он будет дешевле аналогов, — 49%, а если адаптированной версии иномарки — 47%. Ради поддержания российского автопрома «Москвич» готовы купить 21% респондентов.

Положительно относятся к возрождению производства «Москвича» 46% опрошенных автомобилистов, еще 30% отнеслись к этому нейтрально, а отрицательно — 24%.

Опрос проводил холдинг «Ромир». Его глава Андрей Милехин считает, что большинство россиян уже «адаптировались к экономической ситуации» и относятся к импортозамещению довольно оптимистично.

«Если речь идет о возвращении легендарного бренда, то срабатывают и ностальгические чувства. Хоть в советские времена „Москвич“ не был люксовой маркой, он заслужил репутацию надежного и долго служащего автомобиля», — сказал он.

16 мая стало известно, что группа Renault подписала соглашение о передаче своих российских активов России и правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на московском заводе Renault вновь начнут производить легковые автомобили и даже электромобили (вероятно, это будут китайские модели) под брендом «Москвич».

Однако 26 мая Собянин сказал, что Москва надеется на помощь зарубежных партнеров в производстве «Москвичей», «потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

Подробности по теме
Из «Москвича» в «Рено» и обратно: как развивался, умер и воскрес легендарный автомобиль
Из «Москвича» в «Рено» и обратно: как развивался, умер и воскрес легендарный автомобиль
События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить