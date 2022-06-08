Песков: «Прямой линии» с Путиным в июне не будет

«Прямой линии» с Владимиром Путиным в июне проводиться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пескова спросили, правдива ли информация о том, что пресс-конференция с Путиным может состояться в этом месяце, а участвовать в ней будут военные и гражданские жители регионов Донбасса.

Песков добавил, что сроки «Прямой линии» «пока не определены», но «рутинная подготовка ведется». Однако примерные временные рамки он уточнять не стал.

В 2021 году «Прямая линия» с Путиным прошла 30 июня. В 2020 году программу отменили из‑за пандемии коронавируса, посчитав ее излишней.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой Путин отвечает на специально отобранные вопросы граждан России. Первый прямой эфир состоялся 24 декабря 2001 года.