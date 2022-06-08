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Антоха МС станет хедлайнером фестиваля The Bowl в Москве

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:55

12 июня в московском парке «Садовники» пройдет уже шестой ежегодный фестиваль The Bowl, посвященный экстремальному и уличному спорту. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Музыкальным хедлайнером фестиваля станет хип-хоп-исполнитель Антоха МС.

В программе мероприятия запланированы соревнования в боуле (бассейне, предназначенном для катания и выполнения трюков) на скейтбордах и BMX. Заявленный формат участия — open + invitational: для скейтбордистов необходима предварительная регистрация, участвовать могут все желающие. Зачет по BMX — invitational only. Кроме того, райдеры будут соревноваться за награду «Лучший трюк» в дисциплине «стрит».

На The Bowl также откроется традиционный бренд-маркет, в рамках которого множество марок из скейтовой, уличной и BMX-индустрий представят свою продукцию.

Фестиваль начнется в 12.00. Вход бесплатный.

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