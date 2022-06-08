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Тодд Филлипс начал работать над сиквелом «Джокера»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:24

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях первое подтверждение того, что началась работа над сиквелом «Джокера» 2019 года. Об этом пишет Variety.

В посте — две фотографии. На одной актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме, загадочно сидит со сценарием в руках. На другой изображена обложка этого сценария, где подписан подзаголовок нового «Джокера» — «Безумие на двоих», а также авторы — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер.

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Главный герой оригинального фильма — Артур Флек, комик, который постепенно сходит с ума от всего, что происходит в его жизни. Это картина — первый фильм, целиком посвященный восхождению знаменитого злодея, и напоминает он больше криминальную драму, чем супергеройский фильм.

«Джокер» стал блокбастером. Кассовые сборы составили более 1 млрд долларов по всему миру, а еще фильм получил 12 номинаций на «Оскар». Феникс получил статуэтку за лучшую мужскую роль, а Хильдур Гуднадоттир — за лучший оригинальный саундтрек.

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