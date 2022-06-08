Тодд Филлипс начал работать над сиквелом «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях первое подтверждение того, что началась работа над сиквелом «Джокера» 2019 года. Об этом пишет Variety.

В посте — две фотографии. На одной актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме, загадочно сидит со сценарием в руках. На другой изображена обложка этого сценария, где подписан подзаголовок нового «Джокера» — «Безумие на двоих», а также авторы — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер.