Тодд Филлипс начал работать над сиквелом «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях первое подтверждение того, что началась работа над сиквелом «Джокера» 2019 года. Об этом пишет Variety.
В посте — две фотографии. На одной актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме, загадочно сидит со сценарием в руках. На другой изображена обложка этого сценария, где подписан подзаголовок нового «Джокера» — «Безумие на двоих», а также авторы — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер.
Главный герой оригинального фильма — Артур Флек, комик, который постепенно сходит с ума от всего, что происходит в его жизни. Это картина — первый фильм, целиком посвященный восхождению знаменитого злодея, и напоминает он больше криминальную драму, чем супергеройский фильм.
«Джокер» стал блокбастером. Кассовые сборы составили более 1 млрд долларов по всему миру, а еще фильм получил 12 номинаций на «Оскар». Феникс получил статуэтку за лучшую мужскую роль, а Хильдур Гуднадоттир — за лучший оригинальный саундтрек.