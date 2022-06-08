В подземелье «Зарядья» откроют экспозицию «Словографика» о пословицах и цитатах

В 2013 году во время поездки на Соловецкий архипелаг Скляра впечатлило выражение местных жителей: «В последнем костюме карманов не будет». Так в 2014 году появился проект «Словографика», в котором больше 250 иллюстраций к пословицам, поговоркам, цитатам исторических деятелей и крылатым выражениям из фильмов.

«Наилучшим художественным решением мне представляется сочетание буквенного текста и художественного образа, являющегося в данном случае лишь вспомогательным инструментом. Иными словами, словографика», — объяснил Скляр концепцию. В экспозиции представят 30 работ.

Работая при создании изображений с векторной графикой, для воспроизведения своих работ художник использует технику высокой печати — классический метод, появившийся больше тысячи лет назад.

В экспозиции представят 30 работ. Она откроется 9 июня в 17.00. Посмотреть на работы можно будет еще с 10 июня по 14 августа.