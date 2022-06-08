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Суд взыскал с певицы Глюкозы 26 млн рублей в пользу кредиторов 12:28
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Суд взыскал с певицы Глюкозы 26 млн рублей в пользу кредиторов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:28

Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании «Руспетро», более 26 млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Средства взысканы в качестве привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам киностудии «Система-А» (ранее — «Глюкоза Продакшн»).

Отмечается, что к ответственности также был привлечен Сергей Лубинецкий, гендиректор ООО «Система-А». Со всех троих было взыскано более 19 млн рублей в пользу ООО «Разверни» и более 7 миллионов рублей в пользу ИП Галины Жерздевой.

В ноябре 2017 года суд признал киностудию «Система-А» банкротом. В 2019 году дело о банкротстве было прекращено, однако с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. Один из них — компания «Наше кино» — подал отдельный иск о привлечении контролирующих лиц «Системы-А» к субсидиарной ответственности.

В декабре 2020 года арбитражный суд Москвы постановил, что в 2015-м Фонд кино выдал «Глюкозе Продакшн» 50 млн рублей на прокат фильма «Савва. Сердце воина». Из них 47 млн должны были заплатить «Нашему кино» за рекламную компанию, но заплатили только 15 млн. А 18 млн было перечислено Чистякову и его офшору по мнимым, как указал суд, обязательствам.

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