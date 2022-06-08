Российские фармкомпании столкнулись с дефицитом оборудования для контроля качества лекарств

Российские фармкомпании столкнулись с дефицитом хроматографических колонок, используемых при разработке новых препаратов и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств. Это связано с отказом западных компаний на поставки комплектующих, передает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Президент «Активного компонента» Александр Семенов заявил, что запасов хроматографических колонок в его компании хватит максимум на полгода. Теперь российские компании получают их через третьи страны, из‑за чего устройства подорожали на 30–50%, а сроки их доставки выросли.

Некоторые фармпроизводители закупают колонки у сторонних посредников или тестируют устройства китайского производства. Основными поставщиками колонок в России были американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex и немецкие Merck и Macherey-Nagel.

Проблемы с поставками могут возникнуть в случае хроматографов — их ввоз запрещен санкциями Евросоюза, в отличие от тех же колонок. Из‑за этого многие фармкомпании России не смогут обновить это оборудование, а также лишатся сервисного обслуживания, рассказали «Коммерсанту».