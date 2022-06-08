Место возле посольства США в Москве назовут площадью Донецкой Народной Республики

Мэрия Москвы объявила название безымянной территории возле посольства США в Москве. Она будет называться площадью Донецкой Народной Республики.

Впервые об инициативе столичные власти заговорили 18 мая. 30 мая на портале «Активный гражданин» запустилось голосование по выбору названия пересечения Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

Всего проголосовало 278 684 человека. За вариант «площадь Донецкой Народной Республики» отдали 44,69% голосов, за «площадь Защитников Донбасса» — 31,54%, а у «площади Героя России Владимира Жоги» — лишь 8,33%. Четвертый — последний — вариант предлагал москвичам доверить решение специалистам и собрал 15,44%.

Теперь московские власти будут искать место, которое можно будет назвать в честь Луганской народной республики.