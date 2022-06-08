В России выявили 3646 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 3646 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 387 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 290. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Волгоградская и Свердловская области, Татарстан, Воронежская и Ростовская области.