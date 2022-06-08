В России выявили 3646 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 3646 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 387 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 290. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Волгоградская и Свердловская области, Татарстан, Воронежская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 362 105. За сутки умерли 79 человек, за весь период — 379 736. Выздоровели 4737 человек, за все время — 17 777 625. Число госпитализаций за сутки составило 1618.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 536,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,7 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31,2 млн), Франция (29,6 млн), Германия (26,6 млн) и Великобритания (22,3 млн).