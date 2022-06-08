На Байкале турист сорвался со скалы

На Байкале в Иркутской области погиб турист из Калининграда. Он сорвался со скалы на острове Ольхон, сообщается на странице во «ВКонтакте» Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

Погибший — мужчина 1983 года рождения. По данным очевидцев, накануне он познакомился с группой туристов и отправился с ними на экскурсию. На мысе Хобой мужчина отошел сделать фотографии, после чего его не видели.

МЧС получило сообщение о пропавшем мужчине и направило четырех спасателей к месту происшествия. Под скалистым обрывом высотой 60–80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. Он погиб в результате падения.

Спасатели транспортировали тело погибшего до паромной переправы, где передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.