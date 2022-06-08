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Турция отказалась поддержать принятие Финляндии и Швеции в НАТО

Виктория Шанина
Сегодня в 9:15

Власти Турции не могут дать положительного ответа по заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пишет РИА «Новости».

Причина в том, что у стран нет четкой позиции в борьбе с террористическими организациями. Принятие их в Североатлантический альянс угрожает его безопасности, считает Алтун.

Он также добавил, что последние геополитические процессы продемонстрировали ценность Турции как союзника НАТО.

«Cитуация на Украине и последовавшие процессы показали, что блок НАТО весьма быстро вовлекается в геополитического противостояние. Имеют место новые опасения относительно безопасности внутри НАТО», — сказал Фахреттин Алтун.

Для вступления в НАТО Швеции и Финляндии необходимо заручиться поддержкой всех стран-участников альянса.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для присоединения к Североатлантическому альянсу страны должны выполнить условия Турции. Турецкие власти, в свою очередь, отметили, что проблема в позиции Швеции и Финляндии по «курдской проблеме» (в обеих странах работают структуры Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признала террористической организацией).

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