Американские актрисы и давние подруги Хлоя Севиньи («Детки», «Парни не плачут», «Зодиак») и Наташа Лионн («Оранжевый — хит сезона», «Жизни матрешки») вновь сыграют вместе — на этот раз в сериале «Poker Face». Об этом сообщил Deadline.

Какие роли исполнят артистки, пока неизвестно. Проект, в котором они примут участие, описывается как таинственная драма в десяти эпизодах. Над ней работает режиссер и сценарист Райан Джонсон («Достать ножи», «Петля времени»).

Он описывает новый сериал как «веселую, движимую персонажами» загадку. Джонсон разработает шоу совместно с компаниями T-Street и MRC Television для стримингового сервиса Peacock.

В «Poker Face», помимо Севиньи и Лионн, снимутся Эдриен Броди, Джозеф Гордон-Левитт, Стефани Хсу, Бенджамин Братт и Дэвид Кастаньеда. Проект станет первым телесериалом в фильмографии Джонсона.

Режиссер выступит также исполнительным продюсером сериала вместе со Лионн, Рэмом Бергманом, Неной Родриге, Майей Рудольф, Дэниель Ренфрю Бехренс, Лиллой и Норой Цукерман.

Хлоя Севиньи и Наташа Лионн дружат уже на протяжении 25 лет. Они уже появлялись на экране вместе. В 2003 году актрисы снялись в трагикомедии «Клубная мания», в 2016 году — в хорроре «Антирождение», а недавно сыграли вместе в сериале «Жизни матрешки».