В Британии сеть кинотеатров отменила показ кино о дочери пророка Мухаммеда из‑за протеста мусульман

Крупная британская кинотеатральная сеть Cineworld отказалась от показа фильма «Царица небесная» («The Lady of Heaven) из‑за протестов мусульманских активистов. Об этом рассказал The Guardian.

Дело в том, что дебютная картина режиссера Эли Кинга рассказывает о дочери пророка Мухаммеда — Фатиме. По мнению ряда верующих, история ее жизни представлена в искаженном виде, а сам Мухаммед показан в негативном ключе.

В Cineworld посчитали, что отмена кинопоказов станет верным шагом для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов. Сеть решила не проводить ни один из запланированных демонстраций скандальной ленты.

Продюсер фильма назвал это решение «глупым» и не соответствующим британским ценностям. Он отметил, однако, что у протестующих должно сохраняться право выражать их недовольство картиной.

Против показа «Царицы небесной» в кинотеатрах Великобритании высказались тысячи человек. В Бирмингеме на митинге собрались 200 верующих, в Болтоне — еще 100. Кроме того, 117 тыс. человек подписали петицию против демонстрации фильма.

Cineworld планировал показать картину в Брэдфорде, Бирмингеме, Болтоне, Лондоне, Глазго, Милтон-Кинсе, Шеффилде и Уолверхэмптоне. Также кинопоказы планировала конкурирующая компания Vue. Она по-прежнему намерена представить ленту британским зрителям, во всяком случае, в Лондоне и на юго-востоке страны.