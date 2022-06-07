«Пионер» проведет неделю фильмов «Путешествие по эпохам» c работами Ингмара Бергмана и Фатиха Акина

С 11 по 15 июня московский кинотеатр «Пионер» проведет неделю фильмов «Путешествие по эпохам». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В программе: «Работа без авторства» (2018) Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка о жизни в пред- и послевоенной Германии; «Спенсер» (2021) Пабло Ларраина, где повествование строится вокруг фигуры принцессы Дианы; снятая в декорациях Франции начала XX века лента «В тихом омуте» (2016) Брюно Дюмона.

Кроме того, среди фильмов покажут «Седьмую печать» (1957) Ингмара Бергмана, переносящую в Швецию эпохи крестовых походов, а также картину «Золотая перчатка» (2019) Фатиха Акина — ее сюжет разворачивается в Гамбурге 1970-х.

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Адрес: Кутузовский проспект, 21. Подробности — на сайте кинотеатра «Пионер».