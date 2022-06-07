«Интурист», Сергей Монгайт и другие артисты откроют сезон в Swan Lake Bar

В Swan Lake Bar 10 июня состоится вечеринка по случаю открытия летнего сезона. Она будет называться Grand Opening и продлится до утра. О мероприятии сообщили в социальных сетях заведения.

Оно начнется в 20.00. С 21.00 в бар смогут попасть все желающие, которые пройдут фейсконтроль. Они смогут заказать коктейли от барменов «Миссии навылет» и послушать выступления популярных музыкантов.

В вечеринке примут участие «Всадники ЖКХ», «Интурист», Сергей Sanchez, Саша Skiny Boots Гришин, Сергей Монгайт и Фил Миронов. Организаторы обещают гостям «душераздирающий позитив».

«В первый пакет наших антидепрессивных санкций обязательно войдут живые творческие выступления, массовые праздничные объятия и совершенно бесплатный вход. Будем признательны за нарядный (по желанию церемониальный) вид и коктейльное настроение», — сказали представители Swan Lake Bar.