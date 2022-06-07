Манижа заявила, что ее «сняли» с фестиваля «Стереолето». Это произошло после травли певицы в сети

Российская певица Манижа не выступит на петербургском фестивале «Стереолето». Об этом сообщили в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Организаторы отметили, что выступление не состоится по не зависящим от них причинам.

Манижа же заявила на своей странице в инстаграме*, что ее «сняли с фестиваля». «Хочу сказать только одно: моя аудитория — это то, в чем я уверена. Вы меня слышите. И знаете что? Впереди слишком много хорошей музыки и наших общих добрых дел, которые мы еще не сделали», — прокомментировала она.

Об отмене выступления Манижи на «Стереолете» стало известно после того, как в СМИ появились сообщения о травле певицы в сети из‑за якобы «антироссийских политических акций» и появившихся в телеграм-каналах призывах жаловаться на артистку в МВД.

Один из организаторов фестиваля — Илья Бортнюк заявил, что решение об отмене было «обоюдным» и связано с логистическими причинами. При этом Бортнюк подтвердил, что знает о травле Манижи и что с ним связывались представители ультраправых националистических групп.

«Это группы практически фашистские, мы даже написали несколько заявок „ВКонтакте“, чтобы их блокировали, убрали. Я так понимаю, они то же самое делали и когда она на „Евровидении“ выступала», — пояснил Бортнюк.

Он назвал решение об отмене фестивального выступления в данной ситуации «правильным», но признался, что «расстроен» из‑за него. «Я не могу комментировать, откуда и как это происходит, я думаю, что это не сверху, а снизу», — добавил он.

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