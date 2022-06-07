В Москве и Петербурге пройдет фестиваль Summer Sound

В Москве и Петербурге с 13 июля по 7 августа пройдет музыкальный фестиваль Summer Sound. На нем выступят Zoloto, Alai Oli, Дора и другие артисты. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

Площадками Summer Sound в этом году станут столичный дизайн-завод «Флакон» и крыша Roof Place в петербургском «Севкабеле». На них каждый вечер со среды по воскресенье будут проходить концерты под открытым небом.

В фестивале примут участие, помимо уже названных музыкантов, кавер-группа Rock Privet, рэперы Mnogoznaal и Pyrokinesis, а также Lovv66 и Ramil’. Организаторы мероприятий надеются, что концерты станут важным ритуалом и привычкой для городских жителей.

«Summer Sound снова готов доказать, что музыка помогает сделать лето гораздо теплее, а для того чтобы на несколько дней погрузиться в атмосферу фестивальных сетов, не всегда нужно выбираться из города», — говорят они.

К шестому Summer Sound его команда придумала ноу-хау, благодаря которому собрать компанию для посещения концертов будет легче. В приложении Vibe можно найти не только афишу фестиваля, но и закрытый чат тех, кто уже приобрел билеты, — они продаются на сайте «Афиши».