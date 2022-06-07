перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Уголовное дело против Глуховского, гибель топ-менеджеров VK и другие новости дня
20:45 дайджест
Манижа заявила, что ее «сняли» с фестиваля «Стереолето». Это произошло после травли певицы в сети 20:08
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль Summer Sound 19:20
С 2024 года разъем Type-C станет обязательным для всех продаваемых в Евросоюзе устройств 19:19
МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами допреальности 18:36
Группа Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри. Релиз состоится в сентябре 18:26
Editors/YouTube
Editors выложили клип «Karma Climb» и анонсировали выпуск альбома «EBM» 18:25
Татьяна Толстая поблагодарила «расизм, империализм и коррупцию» за появление Пушкина 17:51
Минцифры: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейской сети 17:37
«Коммерсант»: в Telegram появится платная подписка 17:20
Вышел новый выпуск шоу о секс-просвете «Правило 34» с Таней Стариковой 16:43
doryfour/Flickr
Восьмой альбом Pixies выйдет 30 сентября. Группа выпустила документальный ролик о пластинке 16:30
Марина Овсянникова решила сменить фамилию на украинскую 15:58
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск по статье о дискредитации ВС России Обновлено в 15:46
Дом книги в Петербурге откроется в начале осени 15:35
Аркада про обезьян и дневник для лыжников: Apple назвала лучшие мобильные игры и приложения года 15:23
Fontaines DC/YouTube
Fontaines D.C. опубликовали клип «Roman Holiday» 15:18
Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний России и Беларуси 14:08
Юрий Дудь* подал иск к Минюсту 13:35
«Лукойл» переименует купленную сеть заправок Shell в Teboil 12:57

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль Summer Sound

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:20

В Москве и Петербурге с 13 июля по 7 августа пройдет музыкальный фестиваль Summer Sound. На нем выступят Zoloto, Alai Oli, Дора и другие артисты. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

Площадками Summer Sound в этом году станут столичный дизайн-завод «Флакон» и крыша Roof Place в петербургском «Севкабеле». На них каждый вечер со среды по воскресенье будут проходить концерты под открытым небом.

В фестивале примут участие, помимо уже названных музыкантов, кавер-группа Rock Privet, рэперы Mnogoznaal и Pyrokinesis, а также Lovv66 и Ramil’. Организаторы мероприятий надеются, что концерты станут важным ритуалом и привычкой для городских жителей.

«Summer Sound снова готов доказать, что музыка помогает сделать лето гораздо теплее, а для того чтобы на несколько дней погрузиться в атмосферу фестивальных сетов, не всегда нужно выбираться из города», — говорят они.

К шестому Summer Sound его команда придумала ноу-хау, благодаря которому собрать компанию для посещения концертов будет легче. В приложении Vibe можно найти не только афишу фестиваля, но и закрытый чат тех, кто уже приобрел билеты, — они продаются на сайте «Афиши».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Коати. Легенда джунглей
Маленький зверек из джунглей противостоит змеиной диктатуре
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить