Татьяна Толстая поблагодарила «расизм, империализм и коррупцию» за появление Пушкина

Татьяна Толстая написала в фейсбуке* пост в честь дня рождения Александра Пушкина. В нем писательница «отвесила земной поклон» империализму, расизму, самодурству, коррупции и бесправию, которые, по ее мнению, привели к появлению великого русского поэта. О чем написала Толстая? Автор романа «Кысь» рассказала историю своего предка, которому император Петр I поручил привезти из Константинополя «двух смышленых арапчат». «Петр Андреевич Толстой не знал, где взять смышленых, но рассудил, что знатное происхождение арапчат может послужить хоть какой‑то гарантией сообразительности; по себе судил. Так что он не стал покупать на рынке обычных детишек, а вот приглянулась ему парочка чернушек, приобретенных за год до того султаном. То ли они были пленниками, то ли заложниками, мнения историков расходятся», — написала публицистка. Она добавила, что Толстой смог послать в Россию двух темнокожих мальчиков, «дав взятку кому надо». После один из этих мальчиков стал гобоистом, «не проявив нужных царю талантов», а второй стал «Арапом Петра Великого» и прадедом Александра Пушкина, утверждает писательница.

«Сейчас, когда никто не скажет доброго слова ни про империю („имперский оскал“ — вот так вот принято писать у порядочных людей), ни про расизм, ни про взяточничество, ни про абьюз несовершеннолетних, ни про нарушения всех мыслимых прав человека, — сейчас, в день рождения Александра свет Сергеича, хочу от всего сердца отвесить земной поклон и поблагодарить империализм, расизм, самодурство, коррупцию и бесправие за то, что, сплетясь и переплавившись в большом котле истории, они преподнесли нам, нашей непростой родине, вот такой, истинно Царский подарок». Татьяна Толстая

Как отреагировал интернет? В комментариях под постом писательницу раскритиковали. В ее заявлении пользователи увидели одобрение преступлений и дискриминации по расовому признаку. «До чего же убогий ход мыслей. Да поскорее бы уже исчезла ваша империя вместе с этими всеми царскими подарками», — написал один из юзеров. «Лучше бы не было ни империи, ни расизма, ни взяточничества, ни абьюза несовершеннолетних, ни нарушения всех мыслимых и немыслимых прав человека, ни самодурства, ни коррупции. Человечество не пострадало бы особо, не появись на свет А.С.Пушкин. А вот боли, страданий, слез было бы меньше, если бы все вышеперечисленные пороки не существовали», — добавил другой. Вот еще одна реакция: «Спасибо! Ждем пост про Ивана Грозного и все его благодеяния! А вот еще можно развить тему, что Гитлер и устроенный им холокост позволил Спилбергу снять „Список Шиндлера“. Или, к примеру, Льва Гумилева Сталин посадил, а Ахматова благодаря этому написала „Реквием“ и другие произведения. Тоже королевский подарок российскому читателю». Критика переместилась и в другие соцсети. Вот что пишут, к примеру, пользователи твиттера.

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