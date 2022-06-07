перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Татьяна Толстая поблагодарила «расизм, империализм и коррупцию» за появление Пушкина 17:51
Минцифры: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейской сети 17:37
«Коммерсант»: в Telegram появится платная подписка 17:20
Вышел новый выпуск шоу о секс-просвете «Правило 34» с Таней Стариковой 16:43
doryfour/Flickr
Восьмой альбом Pixies выйдет 30 сентября. Группа выпустила документальный ролик о пластинке 16:30
Марина Овсянникова решила сменить фамилию на украинскую 15:58
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск по статье о дискредитации ВС России Обновлено в 15:46
Дом книги в Петербурге откроется в начале осени 15:35
Аркада про обезьян и дневник для лыжников: Apple назвала лучшие мобильные игры и приложения года 15:23
Fontaines DC/YouTube
Fontaines D.C. опубликовали клип «Roman Holiday» 15:18
Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний России и Беларуси 14:08
Юрий Дудь* подал иск к Минюсту 13:35
«Лукойл» переименует купленную сеть заправок Shell в Teboil 12:57
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Новый владелец McDonald’s подал заявки на регистрацию двух логотипов 12:22
В России выявили 3259 новых случаев COVID-19 11:19
В Москве курьер сбил журналистку Алену Долецкую на электровелосипеде 11:11
Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли сыграют в пятом сезоне «Фарго» 11:03
Вышел новый трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация» 10:47
«Чем мы заняты в тени» продлили на пятый и шестой сезоны 10:09
Famartin/Wikimedia Commons
Pizza Hut в России перешла новому владельцу 10:02

Татьяна Толстая поблагодарила «расизм, империализм и коррупцию» за появление Пушкина

Семён Гудошников
Сегодня в 17:51

Татьяна Толстая написала в фейсбуке* пост в честь дня рождения Александра Пушкина. В нем писательница «отвесила земной поклон» империализму, расизму, самодурству, коррупции и бесправию, которые, по ее мнению, привели к появлению великого русского поэта.

О чем написала Толстая?

Автор романа «Кысь» рассказала историю своего предка, которому император Петр I поручил привезти из Константинополя «двух смышленых арапчат».

«Петр Андреевич Толстой не знал, где взять смышленых, но рассудил, что знатное происхождение арапчат может послужить хоть какой‑то гарантией сообразительности; по себе судил. Так что он не стал покупать на рынке обычных детишек, а вот приглянулась ему парочка чернушек, приобретенных за год до того султаном. То ли они были пленниками, то ли заложниками, мнения историков расходятся», — написала публицистка.

Она добавила, что Толстой смог послать в Россию двух темнокожих мальчиков, «дав взятку кому надо». После один из этих мальчиков стал гобоистом, «не проявив нужных царю талантов», а второй стал «Арапом Петра Великого» и прадедом Александра Пушкина, утверждает писательница.

«Сейчас, когда никто не скажет доброго слова ни про империю („имперский оскал“ — вот так вот принято писать у порядочных людей), ни про расизм, ни про взяточничество, ни про абьюз несовершеннолетних, ни про нарушения всех мыслимых прав человека, — сейчас, в день рождения Александра свет Сергеича, хочу от всего сердца отвесить земной поклон и поблагодарить империализм, расизм, самодурство, коррупцию и бесправие за то, что, сплетясь и переплавившись в большом котле истории, они преподнесли нам, нашей непростой родине, вот такой, истинно Царский подарок».
Татьяна Толстая

Как отреагировал интернет?

В комментариях под постом писательницу раскритиковали. В ее заявлении пользователи увидели одобрение преступлений и дискриминации по расовому признаку.

«До чего же убогий ход мыслей. Да поскорее бы уже исчезла ваша империя вместе с этими всеми царскими подарками», — написал один из юзеров. «Лучше бы не было ни империи, ни расизма, ни взяточничества, ни абьюза несовершеннолетних, ни нарушения всех мыслимых и немыслимых прав человека, ни самодурства, ни коррупции. Человечество не пострадало бы особо, не появись на свет А.С.Пушкин. А вот боли, страданий, слез было бы меньше, если бы все вышеперечисленные пороки не существовали», — добавил другой.

Вот еще одна реакция: «Спасибо! Ждем пост про Ивана Грозного и все его благодеяния! А вот еще можно развить тему, что Гитлер и устроенный им холокост позволил Спилбергу снять „Список Шиндлера“. Или, к примеру, Льва Гумилева Сталин посадил, а Ахматова благодаря этому написала „Реквием“ и другие произведения. Тоже королевский подарок российскому читателю».

Критика переместилась и в другие соцсети. Вот что пишут, к примеру, пользователи твиттера.

1 из 5
2 из 5
5 из 5

Впрочем, в комментариях под постом Толстой нашлись и те, кто поддержал ее высказывание. Они похвалили писательницу за смелость и ум.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить