Татьяна Толстая поблагодарила «расизм, империализм и коррупцию» за появление Пушкина

Татьяна Толстая написала в фейсбуке* пост в честь дня рождения Александра Пушкина. В нем писательница «отвесила земной поклон» империализму, расизму, самодурству, коррупции и бесправию, которые, по ее мнению, привели к появлению великого русского поэта.
О чем написала Толстая?
Автор романа «Кысь» рассказала историю своего предка, которому император Петр I поручил привезти из Константинополя «двух смышленых арапчат».
«Петр Андреевич Толстой не знал, где взять смышленых, но рассудил, что знатное происхождение арапчат может послужить хоть какой‑то гарантией сообразительности; по себе судил. Так что он не стал покупать на рынке обычных детишек, а вот приглянулась ему парочка чернушек, приобретенных за год до того султаном. То ли они были пленниками, то ли заложниками, мнения историков расходятся», — написала публицистка.
Она добавила, что Толстой смог послать в Россию двух темнокожих мальчиков, «дав взятку кому надо». После один из этих мальчиков стал гобоистом, «не проявив нужных царю талантов», а второй стал «Арапом Петра Великого» и прадедом Александра Пушкина, утверждает писательница.
Как отреагировал интернет?
В комментариях под постом писательницу раскритиковали. В ее заявлении пользователи увидели одобрение преступлений и дискриминации по расовому признаку.
«До чего же убогий ход мыслей. Да поскорее бы уже исчезла ваша империя вместе с этими всеми царскими подарками», — написал один из юзеров. «Лучше бы не было ни империи, ни расизма, ни взяточничества, ни абьюза несовершеннолетних, ни нарушения всех мыслимых и немыслимых прав человека, ни самодурства, ни коррупции. Человечество не пострадало бы особо, не появись на свет А.С.Пушкин. А вот боли, страданий, слез было бы меньше, если бы все вышеперечисленные пороки не существовали», — добавил другой.
Вот еще одна реакция: «Спасибо! Ждем пост про Ивана Грозного и все его благодеяния! А вот еще можно развить тему, что Гитлер и устроенный им холокост позволил Спилбергу снять „Список Шиндлера“. Или, к примеру, Льва Гумилева Сталин посадил, а Ахматова благодаря этому написала „Реквием“ и другие произведения. Тоже королевский подарок российскому читателю».
Критика переместилась и в другие соцсети. Вот что пишут, к примеру, пользователи твиттера.
Впрочем, в комментариях под постом Толстой нашлись и те, кто поддержал ее высказывание. Они похвалили писательницу за смелость и ум.
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.