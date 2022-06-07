Марина Овсянникова решила сменить фамилию на украинскую

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, известная благодаря пацифистской акции в эфире программы «Время», объявила о планах сменить фамилию. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке*.

Овсянникова планирует вернуть свою родную фамилию — Ткачук.

«Я не „хорошая русская“, я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию», — пишет журналистка.

Она также заявила, что русский народ несет коллективную ответственность за события на территории Украины, а количества введенных санкций против России недостаточно.

14 марта Овсянникова ворвалась в студию новостной программы «Время» и развернула перед камерами плакат с пацифистскими лозунгами. Таким образом она выступила против «спецоперации» на территории Украины.

Перед акцией журналистка записала и выложила в сеть видео, объясняющее ее позицию. За него Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей, признав виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия).

Позднее на женщину завели еще одно административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. CК также начал доследственную проверку по уголовной статье о фейках об армии. В апреле стало известно, что Овсянникова станет внештатным корреспондентом немецкого издания Die Welt.

* Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.